Unfall auf der B10 Zum Feierabend droht ein Verkehrschaos

Von dja 30. Mai 2017 - 15:57 Uhr

Am Dienstagnachmittag hat es auf der B10 einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Die B10 von Stuttgart in Richtung Esslingen war zeitweise voll gesperrt.





Stuttgart - Am Dienstagnachmittag ist es auf der B10 auf Höhe der Ausfahrt Wangen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, sind mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Die B10 in Richtung Esslingen musste zeitweise voll gesperrt werden, mittlerweile ist aber wieder eine Spur frei gegeben. „Im Feierabendverkehr bedeutet das aber natürlich trotzdem Chaos“, so ein Polizeisprecher. Die Unfallaufnahme läuft, auch ein Schlepper wurde angefordert.

Offenbar gibt es auch Verletzte. Wie viele und wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Wir halten Sie auf dem Laufenden.