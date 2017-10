B10 bei Stuttgart Hochschwangere bei Unfall schwer verletzt

Von red/dpa 26. Oktober 2017 - 19:24 Uhr

Bei einem Unfall auf der B10 nahe Stuttgart ist eine hochschwangere Frau schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa

Auf der Bundesstraße 10 zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Schwieberdingen ist eine hochschwangere Frau bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ihr Auto war von einem anderen Fahrzeug gerammt und unter einen Lkw geschoben worden.

Stuttgart - Eine hochschwangere Frau ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 10 nahe Stuttgart schwer verletzt worden.

Mehr zum Thema

Sie fuhr am Donnerstag hinter einem Lastwagen her, der wegen eines Stauendes kurz nach der Anschlussstelle Zuffenhausen in Fahrtrichtung Schwieberdingen bremsen musste. Zwar kam die Autofahrerin rechtzeitig zum Stehen, doch der Wagen hinter ihr fuhr auf ihr Auto auf - und schob es unter den Lastwagen.

Die 36-Jährige sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Mit im Auto saß noch ein Kind. Ob es ebenfalls verletzt wurde, dazu konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.