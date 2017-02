B10 / B14 aus Richtung Stuttgart BMW-Fahrer mit zwei Kindern im Auto landet auf Leitplanke

Von red 12. Februar 2017 - 21:04 Uhr

Kurioser Unfall am Teiler B10 / B14 aus Richtung Stuttgart kommend. Ein BMW-Fahrer wagt den späten Spurwechsel – und landet mit zwei Kindern an Bord auf einer Leitplanke.





Stuttgart-Wangen - Weil ein 35-jähriger BMW-Fahrer am Sonntag um kurz vor 18 Uhr aus Richtung Stuttgart kommend von der B10 auf die B14 in Richtung Kappelbergtunnel wechseln wollte, dies aber deutlich zu spät tat, landete das Fahrzeug auf der Leitplanke. An Bord des Wagens hatte der Mann auch seine zwei Kinder. Alle blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Im Anschluss an den Unfall musste die B14 in Richtung Fellbach und Waiblingen bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden, da der BMW zunächst von der Leitplanke gehoben werden musste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.