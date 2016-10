B 312 bei Neckartenzlingen Vier Verletzte bei schwerem Unfall

Von loj 23. Oktober 2016 - 10:06 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 312 bei Neckartenzlingen sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Die Bundesstraße musste zur Bergung vollständig gesperrt werden.





Neckartenzlingen - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Ein 64-jähriger VW-Golf-Fahrer hatte am Samstag gegen 20 Uhr auf der B 312 zwischen Neckartailfingen und Metzingen an einer Nothaltebucht kurz angehalten. Als er wieder anfuhr, übersah er einen von hinten heranfahrenden Kleintransporter eines 30-Jährigen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter über die Gegenfahrbahn geschleudert und verkeilte sich in der Leitplanke. Der Golf wurde in die Nothaltebucht zurückgeschleudert.

Der 64-Jährige und seine 65 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 30-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie seine 25-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die B 312 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, größere Behinderungen blieben aber aus. Den Sachschaden gibt die Polizei mit mehr als 30 000 Euro an.