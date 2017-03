B 295 bei Weil der Stadt Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Von red 05. März 2017 - 08:44 Uhr

Drei Verletzte hat ein Unfall am Samstagnachmittag auf der B 295 bei Weil der Stadt gefordert. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Bergung voll gesperrt werden.





Weil der Stadt - Bei einem Unfall auf der B 295 bei Weil der Stadt (Kreis Böblingen) sind am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr drei Menschen verletzt worden.

Ein Fahrer war laut der Polizei mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Weil der Stadt in Richtung Simmozheim unterwegs und hielt an, um nach links in einen Feldweg abzubiegen. Er musste aber noch den Gegenverkehr abwarten. In diesem Moment entschloss sich ein von hinten kommender 53-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz mit seinem Auto den wartenden Linksabbieger links zu überholen.

Hierbei entging dem Mercedes-Fahrer offenbar, dass zu dem Zeitpunkt noch Gegenverkehr herrschte, so dass er beim Überholen mit seinem Auto mit einem entgegen kommenden Volkswagen frontal zusammenstieß. In diesem Auto saßen ein 35-jähriger Fahrer und ein 39-jähriger Beifahrer. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Autos in den angrenzenden Acker und alle drei Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. An den beiden Autos entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Das letztlich unbeteiligte Auto des Mannes, der nach links abbiegen wollte, wurde durch den Unfall nicht beschädigt. Dem Fahrer ist auch kein Fehlverhalten anzulasten. Bei dem Unfall waren fünf Feuerwehrleute aus Weil der Stadt mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, um ausgelaufenes Öl abzubinden und die Unfallstelle zu reinigen.

Drei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Zwei Abschleppwagen bargen die Unfallfahrzeuge und eine Streife der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, sowie jeweils zwei Streifen der Polizeireviere Leonberg und Calw waren mit der Unfallaufnahme und Absperrmaßnahmen befasst. Die B 295 musste bis zum Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis kurz vor 18.00 Uhr zwischen Weil der Stadt und Simmozheim komplett gesperrt bleiben.