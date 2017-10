B-14-Sperrung in Fellbach Geduldsprobe für Verkehrsteilnehmer

Von anc 20. Oktober 2017 - 18:17 Uhr

Die B 14 in Fellbach ist an diesem Wochenende in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Wann das Verkehrschaos besonders groß war und noch sein wird und wie die offizielle Umleitung aussieht, lesen Sie hier.



Fellbach - Über mehrere Kilometer hinweg hat sich am Freitagnachmittag im Bereich von Fellbach der Verkehr gestaut. Die Hauptverbindung zwischen dem Remstal und der Landeshauptstadt war wegen Belagsarbeiten ab dem Kappelbergtunnel bis zur Abzweigung Benzstraße in Stuttgart gesperrt worden. Die Verkehrsteilnehmer mussten viel Geduld aufbringen, denn auf der offiziellen Umleitungsstrecke durch Fellbach und via Bad Cannstatt wie auch auf anderen Umfahrungen ging es nur im Schneckentempo voran – die Ausweichrouten waren überlastet. Besonders eng wurde es ab dem Fellbacher Stadttunnel sowie auf der Stuttgarter und der Waiblinger Straße in Richtung Bad Cannstatt.

Mehr zum Thema

Verkehrschaos am Freitag...

Auf dem gut zwei Kilometer langen gesperrten Streckenabschnitt der B 14 waren von Freitagmittag an zahlreiche Baumaschinen unterwegs, die den Belag herausfrästen, außerdem Lastwagen, welche das Material sofort wegschafften. Die Straßenbauer haben einen straffen Zeitplan: Bereits an diesem Samstag soll der am Freitag entfernte Belag neu eingebaut werden. Dabei kommt in sogenannter Kontaktbauweise eine spezielle Technik zum Einsatz: sowohl die Asphaltbinder- als auch die Asphaltdeckschicht werden in einem Arbeitsgang über die gesamte Fahrbahnbreite eingebaut, um Zeit zu sparen.

...und wohl auch Samstag

Nach der Einschätzung des für die Maßnahme zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart dürften die Verkehrsbehinderungen auch an diesem Samstag gravierend sein. Am Sonntag wird die neue Fahrbahndecke mit Markierungen versehen und es werden Restarbeiten erledigt. Von Montagmorgen, 5 Uhr an, soll der Berufsverkehr nach dann wieder ungehindert in Richtung Stuttgart rollen können – wobei sich wohl von etwa 7 Uhr an auch ohne Baustelle der übliche Verkehrsstau vor den Röhren des Kappelbergtunnels bilden wird.

Am darauf folgenden Wochenende, 28. und 29. Oktober, können Autofahrer auf der Strecke erst mal durchatmen, denn die Straßenbauer legen eine Pause ein. Ein Grund dafür ist das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, das am Sonntag angepfiffen wird und zusammen mit einer Sperrung der B 14 vermutlich noch gravierendere Verkehrsprobleme verursacht hätte. Am Freitag, 3. November, nehmen sich die Arbeiter dann die Gegenrichtung gen Remstal vor. Die Mehrzahl der Pendler dürfte aber ohne größere Probleme nach Hause kommen, denn an diesem Tag wird die B 14 erst von 22 Uhr an gesperrt, die Umleitung wird die selbe sein wie an diesem Wochenende. Ab dem frühen Morgen des 5. November soll der Verkehr dann wieder ungehindert rollen können.