B-14-Sperrung bei Waiblingen Am Wochenende droht ein Verkehrschaos

02. November 2017

In Richtung Waiblingen wird die B 14 am Wochenende hinter der Auffahrt Benzstraße gesperrt. Die Behörden raten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. In der Gegenrichtung bleibt es bei freier Fahrt.

Waiblingen - Von 19 Uhr an wird am Freitag die B 14 durch den Kappelbertunnel in Richtung Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gesperrt. Die Sperrung beginnt an der Ausfahrt Bad Cannstatt/Untertürkheim zur Benzstraße. Am Montag soll ab fünf Uhr der Verkehr wieder normal rollen, falls alles planmäßig vonstatten geht. Vom 20. bis zum 23. Oktober war bereits die Gegenrichtung gesperrt, der Grund sind Arbeiten am Fahrbahnbelag für 1,8 Millionen Euro.

Umleitung über die Nürnberger Straße

Der Verkehr auf der B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen wird über Bad Cannstatt umgeleitet und zwar über die Nürnberger Straße, oder über die Benzstraße zur Nürnberger-/Waiblinger Straße nach Fellbach auf die Stuttgarter Straße und von dort über die alte B 14 zur Schnellstraße am Teiler B 14/B 29. Von 19.30 Uhr an wird der Fahrbahnbelag von der Ausfahrt Benzstraße bis zum Kappelbergtunnel herausgefräst. Am Samstag wird der neue Belag in diesem Streckenabschnitt wieder eingebaut. Am Sonntag werden die Markierungen angebracht und Restarbeiten erledigt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart geht davon aus, dass es zu starken Behinderungen kommen wird. Das betroffene Gebiet sollte man weiträumig umfahren. Bereits vor zwei Wochen hatten dieselben Bauarbeiten in der entgegengesetzten Fahrtrichtung stattgefunden – nun wird der Belag in Richtung Waibligen erneuert.