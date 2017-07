B 14 bei Schwaikheim Vollsperrung in Richtung Stuttgart

Die Polizei war auf der B 14 mit einem Unfall beschäftigt. Foto: Phillip Weingand / STZN

Eine Frau hat auf beim Auffahren auf die B 14 bei Schwaikheim ein Auto übersehen, es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Schwaikheim - Wegen eines Unfalls mussten die B 14 und der Leutenbacher Tunnel am Donnerstagmorgen zwischen Schwaikheim und Korb (Rems-Murr-Kreis) in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 38 Jahre alte Mini-Fahrerin gegen 6.45 Uhr an der Anschlussstelle Schwaikheim auf die B14 aufgefahren. Dabei geriet sie auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 26 Jahre alten Opel-Lenkerin zusammen. Der Opel geriet danach ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanken.

Ein 46 Jahre alter Fiat-Fahrer versuchte noch, zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugen hindurchzufahren, wurde aber von beiden gestreift. Die Mini-Fahrerin zog sich laut einem Polizeisprecher leichte Verletzungen, die Opel-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.

An dem Mini sowie Opel Corsa entstand jeweils Totalschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Fiat Punto war noch fahrbereit. Insgesamt wird der Sachschaden zunächst auf 19 000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme und die Sperrung der B 14 zogen sich bis gegen 8.30 Uhr hin, noch eine halbe Stunde später war der Stau, der sich gebildet hatte, rund fünf Kilometer lang.