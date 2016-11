B 10 bei Göppingen Unfall bei illegalem Autorennen

Von red/loj 12. November 2016 - 10:09 Uhr

Ein offenbar illegales Autorennen meldet die Polizei aus dem Kreis GöppingenFoto: dpa

Zwei junge Autofahrer haben sich augenscheinlich bei Göppingen ein illegales Autorennen geliefert und dabei eine vierköpfige Familie in Gefahr gebracht. Die Polizei sucht noch nach einem dritten Fahrzeug.

Göppingen - Bei einem augenscheinlich illegalen Autorennen ist es am Freitagabend laut der Polizei bei Göppingen einem schweren Unfall gekommen.

Mehr zum Thema

Ein 18-jähriger Audi A6-Fahrer mit zwei 17- und 18-jährigen Beifahrern und ein 19-jähriger Seat Cupra-Fahrer waren gegen 22.00 Uhr auf der vierspurig ausgebauten B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und lieferten sich offenbar ein Rennen, der Seat auf der rechten Spur, der Audi auf der linken.

Mit hoher Geschwindigkeit näherten sie sich einem vorausfahrenden Auto, in dem eine 38-Jährige am Steuer saß, der Ehemann und die zwei Kinder fuhren mit. Im Verlauf der Fahrt erkannte der Seat-Fahrer, dass er mit einer Notbremsung nicht mehr rechtzeitig vor Auto der Familie abbremsen, aber wegen des auf gleicher Höhe nebenherfahrenden Audi auch nicht auf die linke Spur ausweichen konnte.

Deshalb wich der 19-Jährige nach rechts aus, kam auf dem Grünstreifen, prallte gegen die dortige Schallschutzmauer und schlitterte an ihr entlang. Beide Autos rasten so an dem Fahrzeug der 38-Jährigen vorbei, der Audi links, der Seat rechts auf dem Grünstreifen. Nachdem der Seat gegen ein Verkehrsschild geprallt war, kam er nach links zurück auf die Straße und drehte sich um die eigene Achse.

Der Audi-Fahrer erkannte dies zwar noch, konnte aber nicht mehr ausweichen und prallte auf den Seat. Die 38-Jährige konnte vor der Unfallstelle noch rechtzeitig anhalten.

Der Schaden am Seat beläuft sich auf rund 20.000 Euro, am Audi auf etwa 5.000 Euro und an der Schallschutzmauer ebenfalls auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Führerscheine der jungen Autofahrer wurden beschlagnahmt. Drogen- oder Alkoholeinfluss konnte bei diesen nicht festgestellt werden. Der Seat-Fahrer darf seit Juli Auto fahren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte laut der Polizei noch ein weiteres Auto an dem Rennen beteiligt gewesen sein. Aus diesem Grund sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall, aber insbesondere das Rennen beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Das Polizeirevier in Göppingen ist unter der Rufnummer 07161/63-23 60 zu erreichen.