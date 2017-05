Autozulieferer unter Preisdruck Es knirscht im Getriebe

Von Klaus Köster 16. Mai 2017 - 21:49 Uhr

Die meisten Teile eines Autos kommen von Zulieferern – doch in den Verhandlungen haben meist die Hersteller das Sagen.Foto: EPA

Die Autobauer verdienen glänzend, doch viele Zulieferer ächzen: Sie sollen immer billiger liefern und zugleich ins E-Auto investieren. Kann das gut gehen?

Stuttgart - Herwig Sauer (Name geändert) sitzt in der Zwickmühle. Schon vor Wochen fragte der Chef eines kleinen Unternehmens für Software- und Ingenieurdienstleistungen aus der Region Stuttgart beim größten Kunden seines Arbeitgebers, einem namhaften Autohersteller aus der Region, nach: Wann, so seine vorsichtige Frage, werde sich dieser denn mit den sogenannten Leistungsnachweisen beschäftigen, die sein Buchhalter schon vor Wochen zur Prüfung eingereicht habe? Doch auf seine Mails gibt es keine Antwort, Rückrufe bleiben aus. Wenn sein Buchhalter wissen will, wann die mehreren Zehntausend Euro endlich kommen, kann Sauer nur mit den Schultern zucken.

Für die Entwicklung von Software-Komponenten haben Konzern und Zulieferer eine sogenannte Time-and-Material-Regelung vereinbart. Demnach rechnet der Dienstleister seine Arbeit für die Projekte nicht zum Festpreis ab, sondern zu vorher vereinbarten Stundensätzen. Dieses Vertragskonstrukt hat in der Theorie durchaus seine Vorteile für den kleinen Zulieferer: Sollte ein Projekt aufwendiger sein als erwartet, kann er zusätzliche Arbeitsstunden abrechnen. Doch in der Realität wird dieser Vorteil oft teuer erkauft.

Durch dieses Konstrukt liegt es in der Hand des Autokonzerns, wann der Zulieferer sein Geld bekommt. Denn bevor der Zulieferer überhaupt eine Rechnung stellen kann, lässt sich der Hersteller alle Stundenzettel der Mitarbeiter und der externen Fremdleister zur Genehmigung vorlegen – und nimmt sich für die Begutachtung oft reichlich Zeit. Denn dadurch kann er den Beginn der 30-tägigen Zahlungsfrist, in der Rechnungen üblicherweise beglichen werden müssen, nach hinten schieben. Und nicht immer akzeptiert der Hersteller die eingereichten Arbeitsstunden. Um überhaupt eine Rechnung schreiben zu können, findet sich Sauer öfters mit solchen Kürzungen ab.

Der David kratzt das Geld für den Goliath zusammen

Den Namen des Autoherstellers nennt Sauer nur unter der Bedingung strengster Vertraulichkeit – schließlich dürfen Zulieferer Außenstehenden meist nicht einmal bestätigen, dass sie überhaupt für einen bestimmten Hersteller arbeiten – ansonsten drohen Vertragsstrafen und die Sperrung für weitere Aufträge. Die zusätzlichen Lieferantenkredite steigern die Finanzkraft des Auftraggebers – sie schonen seine Kreditlinien bei den Banken und stehen meist kostenlos zur Verfügung. „Bei gesunden Firmen gilt eine lange Laufzeit der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten als Zeichen einer starken Marktposition“, sagt ein Finanzanalyst. Die Kehrseite der Medaille bekommt Sauer zu sehen, der seine Kreditlinien ausschöpfen muss. Seine Kreissparkasse verdient gut an den Krediten, die Sauer seinen Großkunden gewähren muss. Sie ist angesichts der knappen Kasse aber auch besorgt und dringt auf Einsparungen. So kratzt der David das Geld für den Goliath zusammen.

Doch wie groß ist die Macht der Autobauer wirklich? Längst nicht so groß, wie viele Zulieferer meinen, sagt Hans-Andreas Fein. Er betreibt in Stuttgart seit fast 20 Jahren eine Beratung für Zulieferer und Maschinenbauer – zwei Branchen, die es häufig mit großen, mächtigen Abnehmern zu tun haben. „Die Zulieferer fühlen sich gegenüber ihren Kunden klein und schwach“, beschreibt er seine Erfahrungen. „Sie lassen sich beeindrucken und geben deswegen in den Verhandlungen zu viel her.“

Fein gehört zu den wenigen, die Einblick in diese Verhandlungen haben und darüber sprechen. Bei Schulungen erzählen ihm Mitarbeiter, was sie in den Gesprächen erleben. Demnach haben die Hersteller ein breites Arsenal von Methoden entwickelt, um ihre Marktmacht zur Geltung zu bringen. Das fängt bereits bei der Gesprächssituation an. „Oft sitzen zwei Vertretern des Zulieferers sechs oder acht Experten des Herstellers gegenüber“, sagt Fein. Über Tage hinweg versuchten die Einkäufer, dem Zulieferer das Gefühl zu vermitteln, jederzeit austauschbar zu sein. Doch wer das glaubt, hat fast schon verloren. Denn „kein Unternehmen gleicht dem anderen“. Viele Zulieferer hielten ihre Stärken jedoch für selbstverständlich und versäumten, diese in die Waagschale zu werfen – eine teure Form von schwäbischer Bescheidenheit.

Der Einkäufer hat einen entscheidenden Wissensvorsprung

Die Machtspielchen sind die Begleitmusik zu Verhandlungen, in die der Einkäufer in der Regel mindestens zehn Konkurrenzangebote mitbringe. „Da werden dann die Stundensätze eines deutschen Werkzeugmachers mit denen in Rumänien verglichen und die Fertigungslöhne mit denen in China.“ So könnten die Hersteller sich ihre Idealkalkulation aus den verschiedenen Angeboten wie an einem Büfett zusammenstellen. Für den Zulieferer sei dabei kaum zu erkennen, ob der Einkäufer sich aus verschiedenen Angeboten die besten Teile herausgepickt hat.

Wie ungleich die Macht verteilt ist, zeigt sich an den Geschäftszahlen. Die Zulieferer erreichen in der Regel nicht im Ansatz die Renditen der Hersteller; und wenn Hersteller wie Daimler, Porsche und Audi jedes Jahr im Frühjahr die meist satte Gewinnbeteiligung für ihre Beschäftigten bekannt geben, können die Mitarbeiter der Zulieferer oft nur staunen. Bei vielen kleineren Firmen werden Beschäftigte aber ohnehin nicht nach Tarif bezahlt und erhalten ihr Geld zuweilen erst im Verlauf des Folgemonats. So finanzieren auch sie durch ihre Vorleistungen den Kapitalpuffer von Autokonzernen.

Auch die Hersteller haben zum Verhältnis zu den Zulieferern ihre Meinung. Aus ihrer Sicht sind die strammen Vertragsbedingungen der Preis dafür, dass diese an den weltweiten Geschäften teilhaben können. Zudem steigere diese Art der Zusammenarbeit nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller, sondern auch die der Zulieferer selbst. Und nicht zuletzt werde niemand gezwungen, sich um Aufträge zu bewerben.

Auch unrentable Aufträge bringen Geld – aber keine Sicherheit

Das Argument mit der Wettbewerbsfähigkeit ist durchaus stichhaltig. Doch wirklich frei sind Mittelständler bei der Entscheidung über einen Auftrag nicht. Schließlich haben sie Investitionen vorgenommen, für deren Finanzierung sie einen regelmäßigen Zahlungsstrom benötigen; und auch die Löhne wollen jeden Monat bezahlt sein. Deshalb nehmen Zulieferer auch Aufträge an, die ihnen zwar Geld für die laufenden Ausgaben bringen, die Investitionen aber nicht angemessen refinanzieren.

Mit dem Wandel hin zum Elektromotor und zu digitalen Technologien werden die Karten neu gemischt. Viele Zulieferer wissen, dass sie von den herkömmlichen Technologien nur noch begrenzte Zeit werden leben können. Einige versuchen, einen Fuß in die Tür der neuen Technologien zu bekommen, für die allerdings weniger Arbeit benötigt wird. Das schwächt ihre Verhandlungsposition. Andere, vor allem kleinere Mittelständler, erliegen dagegen der Versuchung, die Zukunft noch etwas aufzuschieben. Schließlich sind die Auftragsbücher randvoll – bekommen sie derzeit doch eher noch mehr Aufträge für die Verbrennungsmotoren. Die Hersteller schaffen bei sich dadurch Platz für neue Technologien.

„Bei der Digitalisierung stehen die kleineren Mittelständler nicht gut da“, sagte der Landes-Technologiebeauftragte Wilhelm Bauer, als Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut dieser Tage die Initiative Wirtschaft 4.0 ins Leben rief. Und Harald Unkelbach, Vizepräsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, erklärte, kleinere Firmen steckten alle Kapazitäten in das aktuelle, gut laufende Geschäft. Da sei es „schwierig, den Kopf freizubekommen, um sich über die Zukunft Gedanken zu machen“. Manche sähen in den neuen Technologien eine Bedrohung und stellten sich vor, „dass sich vor ihnen die Erde auftut und der Spalt sie verschluckt“.

Experte: Ein gelegentliches Nein könnte sich für Zulieferer lohnen

Diese Einstellung freilich wäre unangebracht. Auf innovative Zulieferer seien die Hersteller gerade jetzt angewiesen, da sich die Technologien wandeln, sagt Fein. Die Manager arbeiten zwar ständig an Produktion und Technik – doch wenn sie sich am Verhandlungstisch zu schnell in die Defensive drängen lassen, reichen sie die Früchte dieser Arbeit auf dem Silbertablett an ihr Gegenüber weiter. Fein ist sicher: Firmen, die auch einmal Nein sagen, könnten zuweilen eine Überraschung erleben. „Manch einem Zulieferer würde der Hersteller nachlaufen, damit er an den Verhandlungstisch zurückkehrt.“

Sicher können sie da allerdings nicht sein. Sauers Firma hat einmal einen Auftrag eines Konzerns abgelehnt, weil er dessen Preisvorstellungen für abwegig hielt. Wenig später erteilte der Autobauer einer asiatischen Firma den Auftrag und Sauer eine Lektion fürs Leben: „Irgendeiner findet sich immer, der es noch billiger macht.“