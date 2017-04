Autozulieferer Bosch zahlt Mitarbeitern höhere Prämie

Von Imelda Flaig 12. April 2017 - 18:51 Uhr

Blick auf die Konzernzentrale von Bosch in Gerlingen. Die Mitarbeiter erhalten mehr Prämie.Foto: dpa

Der Technologiekonzern lässt seine Beschäftigten stärker am finanziellen Erfolg teilhaben und zahlt ihnen durchschnittlich 48 Prozent eines Monatsgehalts als Prämie für 2016.

Stuttgart - Tausende Boschler können sich über einen zusätzlichen Geldsegen freuen. Der Technologiekonzern schüttet für 2016 an die Mitarbeiter des Mutterkonzerns Robert Bosch GmbH in Deutschland rund 131 Millionen Euro aus und lässt sie damit stärker am finanziellen Erfolg teilhaben. Im Jahr zuvor waren es 106 Millionen Euro. Der Bonus, der bei Bosch Arbeits- und Erfolgsprämie (AEP) heißt, betrage durchschnittlich 48 Prozent eines Monatsentgelts, bestätigte eine Bosch-Sprecherin unserer Zeitung. „Das ist der höchste Wert seit 2010“, sagte sie. Im Jahr zuvor waren es 43,2 Prozent eines Monatsentgelts. In den Genuss der Prämie kommen rund 56 000 Tarifbeschäftigte.

1940 Euro statt 1700 Euro

Für viele Bosch-Beschäftigte dürfte die Prämie damit bei etwa 1940 Euro liegen (Vorjahr: 1700). Diesen Wert nannte die Sprecherin für einen typischen Produktionsmitarbeiter im Zweischichtbetrieb, der seit 20 Jahren bei Bosch arbeitet. Die Prämie orientiert sich vor allem an der Entwicklung von Umsatz und Ergebnis, berücksichtigt aber auch Faktoren wie beispielsweise Betriebszugehörigkeit. Sie wird mit der Entgeltabrechnung Ende April überwiesen. Ausgehandelt wird die Prämie von Geschäftsführung und Betriebsrat und ist auf maximal 60 Prozent eines Monatsentgelts gedeckelt. Für Mitarbeiter der Tochtergesellschaften gelten teilweise ähnliche Regelungen, teils gibt es auch spezielle Vereinbarungen an bestimmten Standorten.

Nach Aussagen von Bosch blieb 2016 das Ergebnis hinter den Erwartungen. 2016 ist nicht zuletzt durch hohe Investitionen der operative Gewinn leicht zurückgegangen – von 4,6 auf 4,3 Milliarden Euro. Der Umsatz dagegen stieg um 3,5 Prozent auf 73,1 Milliarden Euro. Mit der Prämie „würdigt die Geschäftsführung das große Engagement aller Beschäftigten mit Blick auf den weitreichenden Wandel“, heißt es in einem Aushang an die Mitarbeiter. Bei der Ermittlung seien Sonderbelastungen wie Teile der Aufwendungen für Restrukturierung und für Rechtsvorgänge nicht berücksichtigt worden. Weltweit beschäftigt Bosch rund 390 000 Mitarbeiter.