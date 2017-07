Autounfall im Kreis Ludwigsburg 24-Jähriger missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Von bpu 15. Juli 2017 - 12:10 Uhr

Zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm im Kreis Ludwigsburg ist es am Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-Jähriger kam schwer verletzt ins Krankenhaus.





5 Bilder ansehen

Bietigheim-Bissingen - Am Samstag ist es gegen 5.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm (Kreis Ludwigsburg) zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten gekommen.

Mehr zum Thema

Ein 36 Jahre alter Audifahrer war in Richtung Tamm unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW auf der Fritz-Lieken-Straße in Richtung Kreisstraße. Als der 24-Jährige nach links auf die Kreisstraße in Richtung Bietigheim-Bissingen abbog, missachtete er dabei die Vorfahrt des Audifahrers und krachte mit dessen Fahrzeug zusammen.

Durch den Aufprall kam der Audifahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Der VW-Lenker hingegen geriet ins Schleudern und kam mit seinem Fahrzeug quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingelieferte. Der 36-Jährige war nur leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Der Durchgangsverkehr konnte während der Unfallaufnahme vorbeigeleitet werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Im Einsatz waren ein Rettungsfahrzeug, ein Notarzt und vier Streifenfahrzeuge. Abschließend wurde die Unfallstelle durch die Straßenmeisterei gereinigt.