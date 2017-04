Automesse in Ludwigsburg Chrom und Nostalgie

Von jui 23. April 2017 - 18:29 Uhr

Viel Chrom und Edelstahl vor barocker Kulisse: Rund 120 Oldtimer standen am Sonntag auf dem Ludwigsburger Marktplatz. Zur Automesse „eMotionen“ fuhren sie in einem Korso durch die Innenstadt.





Ludwigsburg - „Zeitreise der Mobilität“: Unter dieser Überschrift stand am Samstag und Sonntag die Automesse „eMotionen“, welche die Stadt Ludwigsburg regelmäßig im Frühjahr ausrichtet. Die Moderne präsentierte sich dabei in Form von Verkaufsständen von rund 20 verschiedenen Autohändlern aus der Region. Diese hatten ihre aktuellen Modelle auf den Schiller-, den Arsenal- und den Rathausplatz gefahren, um sie dort an den Mann oder die Frau zu bringen.

Weniger konsumorientiert war die Vergangenheit: etwa 120 Oldtimer fuhren am Sonntag gegen 12 Uhr in einem Korso durch die Stadt und stoppten schließlich auf dem Marktplatz. Eines der besonderen Stücke für Autoenthusiaten: ein Buick Special Tourback. Gebaut wurde der 8-Zylinder-Reihenmotor im Jahr 1949 in den USA. Der heutige Besitzer Heinrich Pfund fand das Auto vor rund 20 Jahren in einer Scheune in Iowa, brachte es nach Deutschland und restaurierte es sechs Jahre lang.

Zu sehen waren auf dem Marktplatz aber auch Design-Klassiker aus dem Land, zum Beispiel ein Mercedes 280 SL, Spitzname „Pagode“. Erstzulassung: Im Juli 1969.