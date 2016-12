Autofahrer bei Polizei-Kontrolle „Am Abend war ich noch viel betrunkener“

Von red/dpa 11. Dezember 2016 - 17:18 Uhr

Ein Autofahrer in Dortmund legt sich betrunken in seinem Wagen schlafen und kommt den Polizisten, die ihn wecken, auch noch frech. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein Autofahrer stellt seinen Wagen in einem Gleisbett ab, lässt den Motor laufen und macht ein Nickerchen. Die Polizisten, die ihn wecken, belehrt er, am Abend sei er noch viel betrunkener gewesen.

Dortmund - Ein betrunkener Autofahrer ist der Polizei in Dortmund besonders frech gekommen. Der 43-Jährige hatte seinen Wagen in einem Gleisbett eingeparkt, wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte. Die Beamten weckten den Mann am Morgen, der Motor lief noch. Ein erster Alkoholtest bei ihm ergab zwei Promille. Die Polizei könne froh sein, dass sie ihn nicht schon am Abend kontrolliert habe, sagte der Zecher dreist - da sei sein Pegel schließlich weitaus höher gewesen. Auf dem Beifahrersitz lagen zahlreiche Flaschen Bier.

Mehr zum Thema

Auch mit dem Wagen stimmt so einiges nicht

Die Schienen des Gleisbetts im Dortmunder Hafen werden von einer Güterbahn genutzt. Abgesehen von der Frage, wie der Wagen in das Schotterbett kommen konnte, zieht der Fall wohl noch weitreichendere Ermittlungen nach sich. Wie die Beamten mitteilten, fehlte ein gültiger Führerschein und die Kennzeichen passten nicht zum Auto. Eine schlüssige Erklärung konnte der Mann den Beamten nicht geben.

An den Parkplatz im Gleisbett will der 43-Jährige demnach gekommen sein, weil er am Vorabend mit dem Auto noch eine kleine Runde habe drehen wollen. Nachdem er steckengeblieben sei, habe er ein Nickerchen gemacht. Am Auto selbst fanden die Beamten zahlreiche Unfallschäden. Die seien aber nicht vom Vorabend sondern schon älter, gab der Mann zu Protokoll. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.