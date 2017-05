Autodiebstahl in Nürtingen Motorisierte Ente säuft im Neckar ab

Von jüv 29. Mai 2017 - 17:02 Uhr

Bei dieser Ente handelt es sich nicht um das im Neckar versunkene Auto. Denn so schnell konnten sich die Wasserpflanzen nicht des Lacks bemächtigen.Foto: dpa

Ein Citroën 2 CV ist am Montagmittag aus dem Neckar in Nürtingen-Neckarhausen geborgen worden. Der 52-jährige Eigentümer gab bei der Polizei an, die „Ente“ sei ihm am Sonntagabend geraubt worden.

Nürtingen - Eigentlich können Enten schwimmen. Es sei denn,es handelt sich um einen Citroën 2 CV– ein Oldtimer, besser bekannt unter dem Namen „Ente“. Ein solches Auto ist am Montagmittag mit großem Aufwand aus dem Neckar in der Nähe der Beutwanghalle in Nürtingen-Neckarhausen geborgen worden. Der 52-jährige Eigentümer aus Filderstadt hatte am Sonntagabend der Polizei mitgeteilt, von zwei betrunkenen Männern auf dem Parkplatz vor der Halle bedroht, geschlagen und des Autos beraubt worden zu sein. Nachdem er aus einer kurzen Bewusstlosigkeit erwacht sei, habe sein Auto gefehlt. Die „Ente“ wurde schließlich von Tauchern in einer Wassertiefe von 2,50 Meter entdeckt. Die Polizei, Rufnummer 0 70 22/9 22 40, bittet um Hinweise.