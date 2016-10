Autobahnsperrung A8 Zunächst keine Probleme auf den Umleitungsstrecken

Von Ralf Recklies 14. Oktober 2016 - 22:57 Uhr

Am Freitagabend wurde gegen 22 Uhr die A8 zwischen dem Stuttgarter Kreuz und dem Autobahndreieck Leonberg für den Verkehr komplett gesperrt. Nach Auskunft der Polizei kam es trotz Sperrung der stark frequentierten Verkehrsader zunächst zu keinen Problemen – auch lange Staus blieben vorerst aus.





Stuttgart - Am Freitag gegen 22 Uhr ist die Autobahn 8 zwischen dem Stuttgarter Kreuz und dem Autobahndreieck Leonberg – wie geplant und lange vorher angekündigt – für den Verkehr voll gesperrt worden. Nach Auskunft des für den betroffenen Autobahnabschnitt zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg kam es am Freitagabend in der Folge der Vollsperrung zunächst zu keinen größeren Verkehrsproblemen. Auch in Stuttgart gab es nach Auskunft der Polizei keine Verkehrsbehinderungen, die in Verbindung mit der Autobahnsperrung standen.

Die Sperrung des etwa sieben Kilometer langen Autobahnstücks ist erforderlich, da am Samstag die 1936/1937 gebaute Brücke Rotes Steigle gesprengt wird. Denn die künftig acht Spuren der Autobahn passen nicht mehr unter die Brücke. Eine Ersatzquerung für Fußgänger, Radfahrer sowie Holztransportfahrzeuge ist bereits knapp 20 Meter von der vor 80 Jahren gebauten Brücke errichtet worden.