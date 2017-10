Autobahndreieck Viernheim Kleintransporter rast in Stauende – A6 voll gesperrt

Von red/dpa 19. Oktober 2017 - 19:05 Uhr

Es kam zu Verkehrsbehinderungen wegen eines Unfall auf der A6 (Symbolbild). Foto: dpa

Wegens eines Unfalls musste die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt werden, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Viernheim/Darmstadt - Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 6 an einem Stauende in einen Lastwagen gerast. Bei dem Unfall am Donnerstag zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen seien zwei Menschen verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit.

Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, die Schwere der Verletzungen war noch nicht bekannt. Die A6 musste in Fahrtrichtung Saarbrücken voll gesperrt werden, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.