Autobahn-Verkehr Hier ist am Wochenende mit Stau zu rechnen

Von naf 10. September 2016 - 06:00 Uhr

An diesem Wochenende ist vor allem im Süden Deutschlands wieder mit viel Verkehr auf den Autobahnen zu rechnen.Foto: dpa

Die Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern neigen sich an diesem Wochenende ihrem Ende zu. Auf den Autobahnen in Deutschland ist deshalb wieder mit jeder Menge Stau zu rechnen – wir zeigen Ihnen, wo stehende Blechschlangen drohen.

Stuttgart - Das letzte Ferienwochenende in Baden-Württemberg und Bayern ist angebrochen – und damit ist in den kommenden Tagen auf den Autobahnen in Deutschland einiges an Verkehr vorprogrammiert. „Der Samstag gilt als klassischer Rückreisetag für Urlauber. Deshalb ist an diesem Tag mit besonders viel Verkehr zu rechnen“, sagt Melanie Mikulla, eine Sprecherin des ADAC. Bereits am Freitagnachmittag und -abend würden die ersten Urlauber zurückkehren, sodass schon da mit den ersten Staus zu rechnen sei.

Betroffen werden in den kommenden Tag vor allem folgenden Strecken sein:

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln – Oberhausen

A5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg - Berlin

A81 Singen - Stuttgart

A93 Kufstein - Inntaldreieck

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

Nicht nur der Rückreiseverkehr spielt diesmal eine Rolle

Zum Rückreiseverkehr kommen Mikulla zufolge zwei weitere Faktoren hinzu, die den Verkehr am Wochenende zusätzlich beeinträchtigen werden: „In diesem Jahr gibt es – anders als in den vergangenen Jahren - so gut wie auf jeder Autobahn Baustellen. Insbesondere auf der A3, der A5 zwischen Karlsruhe und Heidelberg sowie auf der A6, A8 und A81 ist mit einer hohen Verkehrsdichte zu rechnen.“

Der zweite Faktor sei das spätsommerliche Wetter, das auch an diesem Wochenende wieder viele Wochenend- und Tagesausflügler in die Natur und damit auch auf die Straßen lockt. Davon betroffen sind vor allem die Autobahnen in Richtung Süden.

Wer den Staus weitestgehend aus dem Weg gehen möchte, dem bleibt eigentlich nur eine Option, so Mikulla. „Wenn man die Chance hat, möglichst früh oder erst am Abend zu fahren, sollte man sie nutzen. In den frühen Morgenstunden und auch gegen Abend wird der Verkehr weniger sein.“ Vor allem am Sonntag rechne der ADAC mit einem geringeren Verkehrsaufkommen und weniger Staus.