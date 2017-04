Autobahn-Steinewerfer 37-Jähriger muss für lange Zeit ins Gefängnis

Von red/dpa 11. April 2017 - 12:53 Uhr

Der Autobahn-Steinewerfer ist zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.Foto: dpa

Wegen versuchten Mordes muss ein Autobahn-Steinewerfer für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Der 37-Jährige hatte im September 2016 einen Pflasterstein von einer Brücke bei Giengen an der Brenz auf die A7 geworfen und das Auto einer Familie getroffen.

Ellwangen - Ein Autobahn-Steinewerfer ist wegen versuchten Mordes zu neuneinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen ordnete am Dienstag zugleich die Unterbringung des Mannes in einer geschlossenen Psychiatrie an. Er war geständig.

Von einer Brücke bei Giengen an der Brenz (Baden-Württemberg) hatte der 37-Jährige im September vergangenen Jahres nachts einen 12 Kilo schweren Betonpflasterstein auf die A7 geworfen. Kurz danach prallte der Wagen einer vierköpfigen Familie dagegen. Das Auto überschlug sich. Die Eltern und die Kinder wurden schwer verletzt. Besonders schlimm traf es die Mutter: Ihr wurde der rechte Unterschenkel amputiert. Sie ist bis heute teilweise gelähmt und wird nach Angaben von Ärzten wohl für immer auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Das Gericht ging von einer „schizotypischen Störung“ des 37-jährigen aus. Ein Gutachter war zu der Einchätzung gelangt, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeschuldigten zur Tatzeit „erheblich vermindert“ war. Zugleich wurde der als gefährlich eingestufte Mann aber als grundsätzlich schuldfähig bezeichnet.

Staatsanwaltschaft hatte 12 Jahre und 9 Monate Haft beantragt

Für die im deutschen Strafrecht ungewöhnliche Maßnahme der Zwangseinweisung in die Psychiatrie habe man sich „zum Schutz der Allgemeinheit“ entschieden, erklärte der Vorsitzende Richter Gerhard Ilg. Er betonte aber auch, dass der Angeklagte mit einem heimtückischen Tötungsvorsatz gehandelt habe.

Neben dem Vorwurf des versuchten vierfachen Mordes, der schweren Körperverletzung und der schweren Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der 37-Jährige aus Heidenheim auch wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt. Er hatte sich ein illegales Lager mit teils selbstgebauten Schusswaffen und Munition angelegt, das bei den Ermittlungen entdeckt wurden. Strafmildernd bewertete das Gericht neben der psychischen Störung, dass der Mann die Tat zugegeben hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt 12 Jahre und 9 Monate Haft beantragt. Erst nach einer zweijährigen Haft sollte er demnach in die Psychiatrie kommen. Die Verteidigung hatte gefordert, die psychische Erkrankung stärker zu berücksichtigen und den Mann wegen allein Körperverletzung und Verkehrsgefährdung zu verurteilen.