Autobahn A8 bei Langenau Lkw fangen Feuer, Autobahn gesperrt

Von red 06. September 2016 - 16:31 Uhr

Auf der Autobahn A8 bei Langenau ist es zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Die Straße ist in Fahrtrichtung Stuttgart noch bis Dienstagabend gesperrt. (Symbolfoto)Foto: dpa

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer fährt auf der A8 bei Langenau auf einen Pannen-Lkw auf dem Seitenstreifen auf. Beide Fahrzeuge fangen Feuer. Die Autobahn ist in Richtung Stuttgart noch bis Dienstagabend gesperrt.

A8/Langenau - Nach einem schweren Lkw-Unfall kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ist die Autobahn in Richtung Stuttgart noch bis Dienstagabend gesperrt. Bei dem Unfall sind zwei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrer eines Lastwagens am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr eine Panne an seinem Fahrzeug. Er hielt daher kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen auf dem Standstreifen an. Ein nachfolgender 43-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pannen-Lkw auf, kam ins Schleudern, blieb quer zur Fahrbahn stehen und erfasste den zuvor ausgestiegenen Fahrer. Beide Fahrzeuge fingen nach dem Zusammenstoß Feuer. Der 43-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer des Pannen-Lkw wurde schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt

Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn bis 13.30 Uhr komplett gesperrt werden. Wegen der Bergungsarbeiten der beiden Lastwagen ist die Fahrbahn in Richtung Stuttgart noch bis 18 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Leipheim ausgeleitet.

Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.