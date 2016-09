Unfall auf A8 bei Esslingen Familie teils schwer verletzt, Vollsperrung

Von red/dpa 11. September 2016 - 18:43 Uhr

Eine vierköpfige Familie ist bei einem Unfall auf der A8 bei Esslingen teils schwer verletzt worden. Die Autobahn musste für kurze Zeit voll gesperrt werden, es kam zu einem langen Stau. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.





Esslingen - Eine vierköpfige Familie ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn A8 in Richtung München bei Denkendorf (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der 41 Jahre alte Vater war gegen 16.45 Uhr mit dem Wagen in einer Autobahnbaustelle gegen einen Betonpoller gefahren und dann mit dem Auto ins Schleudern geraten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Auto überschlug sich und kam in der Baustelle auf einem abgesperrten Fahrstreifen zum Liegen. Die Eltern wurden schwer verletzt. Der elf Jahre alte Sohn und die acht Jahre alte Tochter kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autobahn war kurzzeitig voll gesperrt. Zeitweise staute sich der Verkehr nach Polizeiangaben auf acht Kilometer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Das Alter der Mutter war zunächst nicht bekannt. Auch, ob die Familie auf der Rückfahrt aus dem Urlaub war, war zunächst unklar.