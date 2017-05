Auto von Zug mitgeschleift Oma und Enkelin sterben bei Kollision

Von red/dpa 17. Mai 2017 - 20:45 Uhr

Bei der Kollision mit einer Regionalbahn sind eine 67 Jahre alte Frau und ihre zwölfjährige Enkelin ums Leben gekommen.Foto: dpa

Bei einem tragischen Unfall sind offenbar eine 67 Jahre alte Frau und ihre zwölfjährige Enkelin in Thüringen ums Leben gekommen. Das Auto der Frau war mit einer Regionalbahn kollidiert und rund 150 Meter von dem Zug mitgeschleift worden.

Zeulenroda-Triebes - Beim Zusammenstoß einer Regionalbahn mit einem Auto in Zeulenroda-Triebes in Thüringen sind zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Bundespolizei handelt es sich bei den Opfern höchstwahrscheinlich um eine 67-jährige Frau und ihre 12 Jahre alte Enkelin. Sie saßen in dem Wagen, der am Mittwoch rund 150 Meter von dem Zug mitgeschleift wurde. Es solle nun ermittelt werden, ob das Auto bei Rot durch eine Halbschranke fuhr. Nach Erkenntnissen der Bundespolizei wurde von den Zugreisenden niemand verletzt.