Auto-Rambo vor dem Landgericht Stuttgart Mit Absicht Polizeiwagen gerammt

Von George Stavrakis 01. Februar 2017 - 17:39 Uhr

Mehrere Einsatzwagen waren notwendig, um den Beschuldigten auf der Autobahn zu stoppen.Foto: dpa

Ein 26 Jahre alter Mann steht vor dem Landgericht, weil er sich auf der Autobahn zwischen Merklingen und Stuttgart unter anderem eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat.

Stuttgart - Das hätte schlimm enden können. Ein 26 Jahre alter Mann steht wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand vor dem Landgericht. Er hatte bei einer Fahrt auf der A 8 von München in Richtung Stuttgart mehrere andere Autofahrer über kilometerweite Strecken massiv bedrängt und zwei Polizeifahrzeuge gerammt. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Der Staatsanwalt sagt, der Beschuldigte sei psychisch krank und eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Es ist der 8. Februar vergangenen Jahres. Gegen 23 Uhr rast ein Opel Zafira mit Schwäbisch-Hall-Kennzeichen auf der A 8 in Richtung Stuttgart. Ungefähr auf Höhe der Anschlussstelle Merklingen setzt sich der Fahrer mit seinem Wagen vor einen Volvo und bremst diesen bis auf 30 Stundenkilometer herunter. Die Frau des Volvo-Fahrers ruft um 23.17 Uhr über ihr Handy die Polizei. Kurz darauf setzt der Opel-Fahrer seinen Wagen auf die Fahrspur neben einen Seat. Jetzt macht er immer wieder abrupte Lenkbewegung in Richtung des Fahrzeugs – ganz so, als wolle er den Seat rammen. Die Polizei ist unterwegs.

Der Fahrer ignoriert die Polizisten

Die Beamten im ersten Streifenwagen schließen zu dem Opel auf und signalisieren, er solle anhalten. Der Fahrer ignoriert die Polizisten, der Einsatzwagen setzt sich vor den Opel. „Der Opel ist daraufhin Schlangenlinien gefahren und hat versucht, uns zu überholen“, sagt ein Polizeihauptmeister. Auf Höhe Plieningen versucht der Opel, die Polizisten bei Tempo 140 abzudrängen. Schließlich schießt er an dem Polizeiwagen vorbei und beschleunigt auf 180 Stundenkilometer. „Der Fahrer hatte dabei einen starren Blick in Fahrtrichtung, er hat nicht einmal zu uns geschaut“, so der Polizist.

Der Opel ist inzwischen von mehreren Einsatzwagen umzingelt. Er rammt ein Polizeiauto zweimal, dann ein weiteres einmal. Dabei wird ein Polizist am Handgelenk verletzt. Schließlich kommt der Opel zum Stillstand, der Fahrer wird fixiert. Er wehrt sich heftig. Erst ein Polizeihund bringt ihn zur Räson. Die Schäden an den Einsatzfahrzeugen belaufen sich aus knapp 30 000 Euro.

Bei der Festnahme habe der Mann ständig gesprochen. Das Meiste sei aber unverständlich gewesen, sagt der Polizist. Nur einzelne Satzfetzen seien zu verstehen gewesen. Der Mann habe gesagt, er bezweifle, sich in der Realität zu befinden. Er sei vielmehr in einem Traum, berichtet der Beamte. Im Blut des 26-Jährigen hat eine Rechtsmedizinerin später Spuren von Cannabis gefunden.

Der Beschuldigte schweigt vor Gericht

Vor der 17. Strafkammer verlegt sich der Beschuldigte aufs Schweigen. Sein Verteidiger sagt nur, sein Mandant bedaure sehr, was geschehen sei. Der 26-Jährige habe keine konkrete Erinnerung an den Tatvorwurf. Auch zu seiner Vita wolle er nichts sagen.

Der Staatsanwalt trägt vor, der 26-Jährige leide an Schizophrenie. „Überlegen Sie noch einmal, ob es gut ist, zu schweigen“, sagt die Vorsitzende Richterin Jasmin Neher-Klein. So er krank sei, könne und wolle man ihm helfen, fährt die Richterin fort. Das sei aber einfacher, wenn man ins Gespräch komme. Der Prozess wird fortgesetzt.