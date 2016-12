Auto-Markt Daimler und BMW hängen Audi ab

Baden-Württemberg Tumultartige Szenen in Flüchtlingsunterkunft - mehrere Verletzte

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen in Baden-Württemberg ist es am Wochenende zu tumultartigen Szenen gekommen. Wie die Polizei erst am Abend mitteilte, gab es mehrere Verletzte.