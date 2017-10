Auto brennt aus Teilsperrung der A 81 führt zu Verkehrschaos

Von red 16. Oktober 2017 - 14:28 Uhr

Am Montagmorgen brannte auf der A 81 ein Mercedes komplett aus. Foto: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Zu einem langen Stau auf der A 81 bei Ludwigsburg ist es am Montagmorgen gekommen. Schuld daran war ein Mercedes, der vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten war.

Ludwigsburg - Auf bis zu 20 Kilometern staute sich am Montagmorgen der Verkehr auf der A 81 in Richtung Stuttgart, nachdem gegen 6:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd ein Mercedes laut Polizei, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand geraten war.

Mehr zum Thema

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das Fahrzeug bereits in Flammen und auslaufender Kraftstoff entzündete sich in einer Regenrinne neben der Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr sperrte den Verflechtungsstreifen und den rechten Fahrstreifen für die Löscharbeiten ab, konnte aber nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte.

Klicken Sie hier für die aktuelle Verkehrslage in Stuttgart und der Region.

Nach der Bergung des Fahrzeugs und der Fahrbahnreinigung durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei konnte die Strecke um 9 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Der Stau auf der Autobahn wirkte sich auch deutlich auf das nachgeordnete Straßennetz aus und führte dort zu erheblichen Behinderungen.