Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart Greuther Fürth freut sich auf „Highlight“ in Stuttgart

Von red/dpa/lsw 30. September 2016 - 15:22 Uhr

„Es ist ein Highlight der Saison, vor 45 000 Zuschauern spielen zu dürfen“, sagt Trainer Stefan Ruthenbeck.Foto: Bongarts

Am Montag spielt die - SpVgg Greuther Fürth in der Mercedes-Benz-Arena gegen den VfB Stuttgart. Trainer Stefan Ruthenbeck zeigt sich voller Vorfreude – und das, obwohl er auf einen Stammspieler verzichten muss.

Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth reist trotz des bitteren Ausfalls von Stammspieler Jurgen Gjasula voll Vorfreude zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. „Es ist ein Highlight der Saison, vor 45 000 Zuschauern spielen zu dürfen“, sagte Trainer Stefan Ruthenbeck am Freitag. „Und es geht um eine ganze Menge, unter anderem darum, den Anschluss zu halten an das obere Tabellendrittel.“

Beide Teams gehen mit elf Punkten in die abschließende Partie des achten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga am Montagabend (20.15 Uhr/Sky und Sport1).

Gjasula hatte sich im Training die Achillessehne gerissen und wurde nach Auskunft von Ruthenbeck am Donnerstag operiert. „Die OP ist gut verlaufen“, sagte der Coach. Als Alternativen für den Deutsch-Albaner kommen vor allem die jungen Nicolai Rapp und Benedikt Kirsch in Frage. Rapp hatte Gjasula zuletzt schon in vier Partien ersetzt, als dieser mit Rückenproblemen ausfiel.