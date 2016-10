Australien Unfall im Freizeitpark Dreamworld fordert vier Tote

Von red/AP 25. Oktober 2016 - 08:51 Uhr

Bei einem schrecklichen Unfall in einem Freizeitpark in Australien sind vier Menschen gestorben.Foto: AAP

Vier Menschen mussten bei einem tragischen Unfall in einem Freizeitpark an der Ostküste Australiens ihr Leben lassen. Es liegen noch keine Erkenntnisse vor, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Sydney - An der australischen Gold Coast sind bei einem Unfall in einem Freizeitpark vier Menschen getötet worden. Zwei Männer und zwei Frauen seien auf der Wildwasserbahn „Thunder River Rapids“ ums Leben gekommen, teilte Parksprecherin Miche Paterson am Dienstag mit. Sie habe keine Informationen dazu, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Der Park wurde nach dem Vorfall geschlossen.

„Dreamworld arbeitet so schnell wie möglich daran, die Fakten rund um den Vorfall zu ergründen“, hieß es in einer Mitteilung des Freizeitparks, der rund 55 Kilometer von der Stadt Brisbane entfernt liegt. Dafür werde eng mit den Polizei- und Rettungsbehörden zusammengearbeitet.

Luftaufnahmen aus dem Park zeigten Einsatzkräfte rund um die betroffene Wildwasserbahn. Beim „Thunder River Rapids“ werden mehrere Besucher in einem runden, mit Sitzen ausgestatteten Floß Stromschnellen hinuntergeschickt. Auf der Internetseite der Dreamworld sind die Stromschnellen mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde angegeben. Das Mindestalter, um mit der Bahn fahren zu dürfen, liegt bei zwei Jahren.