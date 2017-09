Australien Hirsch verwüstet Bestattungs-Unternehmen

Von red/AP 01. September 2017 - 13:48 Uhr

Ein Hirsch hat in Australien ein Bestattungsunternehmen zerlegt. (Symbolbild) Foto: dpa

In Melbourne hat ein 250 Kilogramm schwerer Hirsch ein Bestattungsunternehmen verwüstet. Das Wildtier schlug durch die Glastür des Bestattungsinstituts und wütete anschließend 20 Minuten lang.

Melbourne - Ein 250 Kilogramm schwerer Hirsch hat in der australischen Metropole Melbourne die Räume eines Bestattungsunternehmens verwüstet. Das Wildtier schlug durch die Glastür des Bestattungsinstituts und wütete anschließend 20 Minuten lang. Dabei beschädigte das blutende Tier Möbel sowie Einrichtungsgegenstände im Wert von mehr 100 000 Australischen Dollar (knapp 67 000 Euro), wie der TV-Sender ABC am Freitag berichtete. Der Hirsch sei offenbar schon vorher verletzt gewesen und habe geblutet, als er in das Geschäft stürzte, sagte Ladeninhaber James MacLeod dem Sender.

Als das Tier am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in einen kleinen Raum rannte, habe die einzige anwesende Angestellte die Gelegenheit genutzt, um es dort einzuschließen und die Polizei zu rufen, wie ABC weiter meldete. Wegen seiner Verletzungen wurde der Hirsch wenig später von Wildhütern eingeschläfert. In dem australischen Bundesstaat Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, leben Schätzungen zufolge etwa eine Million Hirsche. Einige dringen bis in Vororte vor, um dort auf Grünflächen zu grasen.