Australian Reptile Park bei Sydney Baby-Wombat George ist außer Rand und Band

Von Rebecca Baumann 30. November 2016 - 11:54 Uhr

Baby-Wombat George folgt Tim Faulkner auf Schritt und Tritt.Foto: Screenshot Facebook / @AustralienReptilePark

PetContent – Baby-Wombat George ist der Star eines neuen Facebook-Videos – und der vielleicht putzigste Grund, trotz giftiger Spinnen, Schlangen und gefräßiger Krokodile demnächst mal nach Australien zu reisen.

Stuttgart - Wer nach Australien reist, begibt sich in Lebensgefahr: überall lauern giftige Spinnen, Schlangen und das eine oder andere gefräßige Krokodil. Stimmt alles. Doch auch in Australien gibt es Tiere, die dem geneigten Touristen nicht sofort an die Gurgel wollen. Wombats zum Beispiel, und Baby-Wombat George im Besonderen.

Der kleine George lebt im Australian Reptile Park in der Nähe von Sydney und ist der Star eines neuen Facebook-Videos, das derzeit im Netz die Runde macht. Es zeigt George beim Spielen mit seinem Tierpfleger Tim Faulkner. Mal flitzt George dabei ausgelassen über die Wiese – und in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, wenn man die kurzen Beine des Mini-Wombats bedenkt – mal lässt er sich den Bauch kraulen oder kuschelt sich gemütlich in seinen Schlafbeutel. Vielleicht trauen sich ängstliche Touristen ja doch bald mal nach Australien, wenn sie wissen, dass dort so knuddelige Gesellen warten wie George?