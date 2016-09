Ausstellung „Körperwelten“ in Stuttgart Leichen im „Zyklus des Lebens“

Von Uwe Bogen 16. September 2016 - 12:41 Uhr

Plastinate aus den „Körperwelten“Foto: dpa

2003 mussten Besucher vor der Schleyerhalle bis zu sieben Stunden warten, um „Körperwelten“ zu sehen. Im November kehrt die umstrittene Anatomie-Ausstellung nach Stuttgart zurück.

Stuttgart - Nach 13 Jahren kehrt die umstrittene Anatomie-Ausstellung „Körperwelten“ im November für fast sechs Monate in die Schleyerhalle zurück – an den Ort, an dem Plastinator Gunther von Hagens und seine Frau, die Ärztin Angelina Whalley, ihren bisher größten Besucherrekord feierten. Bis zu sieben Stunden musste man damals auf den Einlass warten. An neun Tagen kamen 105 000 Besucher – in eine Schau, in der die Macher auf Anordnung der Stadt einen plastinierten Reiter samt Pferd verhüllen mussten. Die Aufreger von einst scheinen nun Vergangenheit zu sein.

Mehr zum Thema

Bei der neuen Ausstellung „Zyklus des Lebens“, die vom 30. November bis zum 20. Mai 2017 in der Schleyerhalle täglich bis 18 Uhr geöffnet ist und dank der Dauer diesmal nicht für rekordverdächtige Schlangen sorgen dürfte, will Kuratorin Angelina Whalley „die Stationen der Menschen von der Zeugung bis ins hohe Alter“ zeigen.

Rechtsstreit in Berlin

Dazu dürfte auch das schwebende Paar beim Liebesakt gehören, das seit Jahren für Eilanträge von Ordnungsämtern sorgt. Ohne Sex kein Leben – diese Botschaft darf mit plastinierten Leichen nur Besucher erreichen, die über 16 Jahre alt sind. Ein Extra-Raum muss dafür vorhanden sein.

Wegen seiner fortschreitenden Parkinson-Erkrankung hat Gunther von Hagerns die kaufmännische Leitung seines 1993 gegründeten Instituts für Plastination 2011 seinem Sohn Rurik von Hagens überlassen. Immer wieder rechtfertigt er sich gegen Vorwürfe. „Die Posen, in denen wir die Plastinate präsentieren, sehen manche Wissenschaftler kritisch“, sagt er, „aber Laien haben einen anderen Zugang zur Anatomie als das Fachpublikum.“ Zuletzt befand er sich in Berlin im Rechtsstreit mit dem Bezirk Mitte, der das „Menschenmuseum“ der „Körperwelten“-Macher am Fernsehturm schließen wollte. Begründung: Die Präparate seien nicht identifizierbar. Damit sei es dem Bezirk unmöglich, zu verifizieren, ob der Körperspender zu Lebzeiten eingewilligt habe. Genau diese Probleme wollen die Ausstellungsmacher inzwischen beseitigt haben und führen den Museumsbetrieb „unter der im Grundgesetz schrankenlos gewährten Freiheit von Forschung und Lehre“ fort.