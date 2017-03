Ausstellung im MIK Ein Toaster kann Kunst werden

07. März 2017

Bunte Dinge machen sich besonders gut vor schwarz-weißem Hintergrund. Falls tatsächlich der Toaster mit zur Ausstellung kommt, sollte er eine Knallfarbe haben.Foto: wenz’n warrass

Bei der Vernissage „ichduersiees“ im MIK sind Mitbringsel erwünscht. Daraus sollen Kunstwerke entstehen, die über ebay versteigert werden...

Ludwigsburg - Eine Glaskugel, worin sich bunte Kabel winden, steht vermeintlich vor einem mehr als 70Jahre alten Hintergrund. Solche optischen Täuschungen, an denen der Blick hängen bleibt, erzeugt das Künstlerduo „wenz’n warrass“. Julia Wenz und Petra Warrass projizieren per Bildbearbeitung bunte Gegenstände der Gegenwart auf uralte Schwarz-Weiß-Fotografien . Und genau solche Kunstwerke entstehen aus Objekten, die Besucher zur Vernissage der Ausstellung „ichduersiees“ am Donnerstag, 9. März, von 18.30 Uhr an mitbringen sollen.

Julia Wenz: „Kunst lebt von Partizipation“

Erlaubt ist alles vom Toaster über die Lieblingsvase bis hin zum Kuscheltier. Kitschiges und Originelles ist gern gesehen. Maximal 30 Zentimeter breit, hoch und tief darf der Gegenstand sein. „Der Besitzer sollte eine kleine Geschichte dazu erzählen können“, fordert Wenz. Denn auf einem Polaroid-Foto wird dieser mit seinem Lieblingsstück Teil der Ausstellung. „Das kommt in unsere Galerie der Dinge“, sagt Wenz. Hier können die Besucher sehen, welcher Mensch hinter welchem Gegenstand steckt. Am Sonntag, 26. März, erfährt die Welt, was daraus geworden ist. Denn die Kunstwerke werden öffentlich auf der Internetplattform ebay versteigert. Jeder kann darauf bieten. „Kunst lebt durch Partizipation“, sagt Wenz. Den Kern und den Wert der Kunstwerke delegieren die Künstlerinnen also an andere. Sie orientieren sich an dem Aktionskünstler Joseph Beuys und machen jeden Menschen zum Kunstschaffenden. Nicht umsonst trägt die Ausstellung den Untertitel „delegierte Werke“. Das lateinische Wort delegare bedeutet sowohl hinsenden, hinschicken, als auch anweisen, übertragen und anvertrauen.

Den Roboter zum Künstler gemacht

Geradezu auf Delegation angewiesen ist Friedrich Zirm, einer von vier weiteren Künstlern, die bei der Ausstellung dabei sind. Von Geburt an ist er spastisch gelähmt. Sein Helfer ist ein Roboter mit dicken Rädern, an denen gut Farbe haftet. Die Richtung steuert Zirm mit seiner Zunge. Seine Kunst entsteht aus Reifenspuren. Für andere Werke ist er mit seinem elektrischen Rollstuhl über den Untergrund gewalzt – mit unermüdlichem Optimismus. In Rot, Gelb und Blau leuchtet diese positive Einstellung im MIK von der Galeriewand oder will stelenartig hoch hinaus.

Das vertikale Klassenzimmer

Bis unter die Decke ragt auch das vertikale Klassenzimmer von Kunsterzieher Mark-Steffen Bremer. Er delegierte Aufgaben an Schüler des Goethe-Gymnasiums. Bremer erzählte ihnen von Erwin Wurm, Joseph Beuys sowie anderen zeitgenössischen Künstlern und ließ sie dann im Bauschutt der Schule Teile für seine Kunst entdecken. Schließlich gab der Millionen-Umbau des Gymnasiums genug davon her. Darunter waren auch 28 Stühle aus dem Jahr 1952, an denen „der Schweiß und die Tränen der Schüler kleben“, wie er sagt.

Von Leid, Liebe und eben dem Leben der New Yorker ließ sich die junge Künstlerin Charlie Stein inspirieren. Interviews in New Yorker Schnellcafés hat sie für ihre Serie „New York to Go“ mit grüner Farbe auf Pappbechern verarbeitet.

Der Künstler Claus Stolz lädt die Sonne als Hauptprotagonistin seiner Kunst ein. Durch extreme Überbelichtung beschädigtes Filmmaterial erstellt Stolz seine Sonnenzeichnungen.

Eine Ausstellung, die in die Fußstapfen der in den 1960er Jahren begründeten Fluxuskunst steigt und durch die Originalität als neuartigen Trend vorantreibt.

