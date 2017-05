Aussiedlerhof im Kreis Sigmaringen Toter Säugling wurde umgebracht

Von red/AFP 29. Mai 2017 - 15:44 Uhr

Der tote Säugling, der am Samstag im Kreis Sigmaringen auf einem Aussiedlerhof gefunden wurde, ist offenbar umgebracht worden.Foto: dpa

Traurige Gewissheit im Falle des toten Säuglings, der am Samstag auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Krauchenwies gefunden wurde: Die Obduktion ergab, dass das Mädchen umgebracht wurde. Möglicherweise wurde es nur unweit des Fundorts geboren.

Ravensburg - Bei einem Aussiedlerhof in der Nähe des schwäbischen Orts Krauchenwies ist ein toter Säugling gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass das Mädchen getötet wurde, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montag mitteilte. Das Kind wurde demnach am Samstag entdeckt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Säugling im Bereich des Aussiedlerhofs - eventuell in einem Auto oder an dort liegenden Strohballen - geboren wurde. Eine blutverschmierte kurze Jeanshose vom Tatort dürfte demnach von der unbekannten Mutter stammen.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen. Wer in den vergangenen Tagen Verdächtiges im Bereich des Hofs festgestellt habe oder eine Frau kenne, die im Mai noch schwanger gewesen sei und nun kein Kind habe, werde gebeten, sich zu melden.