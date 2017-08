Aussichtsberg Merkur Gleitschirmflieger in Baden-Baden verunglückt

Von red/dpa 27. August 2017 - 16:31 Uhr

Am Aussichtsberg Merkur ereignete sich ein Gleitschirmunfall. Foto: dpa

Unfall in Baden-Baden: Ein Gleitschirmflieger startet seinen Flug von einem Aussichtsberg – und verunglückt daraufhin. Rettungskräfte bringen den Mann mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Baden-Baden - Ein Gleitschirmflieger ist nach dem Start am Baden-Badener Aussichtsberg Merkur verunglückt. Er wurde nach dem Unfall am Samstagnachmittag verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag in Offenburg mittelte.

Aus Sicherheitsgründen stoppte die Merkurbahn, eine Standseilbahn mit zwei Kabinen. Die Feuerwehr habe mehrere Fahrgäste auf der steilen Strecke aus der Bahn geholt und zur Mittelstation geführt, berichtete der SWR.