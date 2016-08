Außengastronomie in Stuttgart Die schönsten Biergärten, Strandbars und Terrassen

Von red 25. August 2016 - 14:12 Uhr

Endlich wieder sommerliche Temperaturen, die dazu einladen, den Stuttgarter Biergärten, Bars und Restaurants einen Besuch abzustatten. Wir zeigen, wo sich bei abwechslungsreichem kulinarischen Angebot die Sonne im Kessel am Besten genießen lässt.





Stuttgart - Beim Abendessen nach der Arbeit gemütlich die letzten Sonnenstrahlen genießen, auf der Wochenend-Wanderung Rast in einem Biergarten machen oder auch in der Stadt einmal Sand unter den Füßen spüren. Nachdem der Frühling in Stuttgart einige Startschwierigkeiten hatte, ist es endlich wieder warm genug, um viel Zeit im Freien zu verbringen.

Viele Stuttgarter Restaurants, Bars und Biergärten locken mit leckeren Gerichten und kühlen Getränken in urbaner oder idyllischer Umgebung. Ob Maultaschen in naturbelaßener Garten-Atmosphäre, ein kühler Cocktail im Liegestuhl oder Flammkuchen und ein Glas Wein mit Blick über die Dächer der Stuttgarter Innenstadt – in diesen Lokalitäten lässt es sich herrlich entspannt unter freiem Himmel genießen.

