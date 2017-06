Auslosung im DFB-Pokal VfB Stuttgart muss auswärts gegen Cottbus ran

Von red/dpa 11. Juni 2017 - 18:48 Uhr

Hannes Wolf muss mit seinem VfB Stuttgart gegen Energie Cottbus spielen.Foto: Pressefoto Baumann

Jetzt stehen die Partien der ersten Runde des DFB-Pokals fest. Der VfB Stuttgart trifft in einem Auswärtsspiel auf den Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus.

Dortmund - In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es für den VfB Stuttgart zu einer Neuauflage des Endspiels von 1997. Der Bundesliga-Aufsteiger reist Mitte August zum Fußball-Regionalligisten Energie Cottbus, wie die Auslosung durch den ehemaligen Nationalspieler Sebastian Kehl am Sonntag in Dortmund ergab.

Mehr zum Thema

Auch der SC Freiburg bekam mit Regionalliga-Aufsteiger Germania Halberstadt einen vermeintlich leichten Gegner zugelost, die Partie in Sachsen-Anhalt wird aber für Angreifer Nils Petersen besonders brisant. Denn Halberstadt wird von seinem Vater Andreas Petersen trainiert.

Viele attraktive Lose

Eines der attraktivsten Lose bekam der Sechstligist 1. FC Rielasingen-Arlen zugeteilt: die Südbadener empfangen in der ersten Runde Titelverteidiger Borussia Dortmund. Auch die Sportfreunde Dorfmerkingen, die im württembergischen Pokalfinale sensationell die Stuttgarter Kickers besiegt hatten, durften sich freuen. Der Landesliga-Meister trifft auf Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig. Regionalligist FC Nöttingen spielt gegen den VfL Bochum.

Einen ebenfalls attraktiven Gegner erwartet der Karlsruher SC, der Bayer Leverkusen empfangen wird. Die Zweitligisten SV Sandhausen und 1. FC Heidenheim treten jeweils in Bayern beim 1. FC Schweinfurt beziehungsweise bei der SpVgg Unterhaching an. Die 32 Partien der ersten Runde werden vom 11. bis 14. August ausgetragen.