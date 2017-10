Auslosung im DFB-Pokal Auf dieses Team trifft der VfB Stuttgart im Achtelfinale

Von red 29. Oktober 2017 - 18:11 Uhr

Nach dem Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern, ist der VfB Stuttgart weiterhin im DFB-Pokal dabei. Foto: Pressefoto Baumann

Parallel zum Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg wurde in der ARD das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost. Lesen Sie hier, auf wen der VfB Stuttgart trifft.

Stuttgart - Während der VfB Stuttgart am Sonntagabend gegen den SC Freiburg sein zehntes Bundesligaspiel in dieser Saison bestritt, wurde in der ARD-Sportschau das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost.

Für die Partien, die am 19. und 20. Dezember ausgetragen werden, wurden einige interessante Partien ausgelost.

Der VfB Stuttgart selbst trifft in der Runde der letzten 16 Mannschaften auf den 1. FSV Mainz 05. Die Partie steigt allerdings in Mainz.