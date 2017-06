Ausgliederung beim VfB Stuttgart So funktionierte die Abstimmung

Von Dirk Preiß 02. Juni 2017 - 14:37 Uhr

12 778 stimmberechtigte Mitglieder waren zu Beginn der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart zugegen, nur knapp über 9000 stimmten über die Ausgliederung ab. Ist das zu erklären?





Stuttgart - Am späten Donnerstagabend haben die Mitglieder des VfB Stuttgart für die Ausgliederung der Profifußballsparte des Clubs in eine Aktiengesellschaft gestimmt. 84,2 Prozent der Stimmen signalisierten eine klare Zustimmung für das Vorhaben der Clubführung. Das Ergebnis war überraschend deutlich. Was viele Anwesende ebenfalls überraschte: Die vermeintlich hohe Zahl an Mitgliedern, die mutmaßlich keine Stimme abgegeben haben.

12 778 stimmberechtigte Mitglieder waren zu Beginn der außerordentlichen Mitgliederversammlung registriert gewesen. Bei der Abstimmung über die Ausgliederung wurden dann aber lediglich 9099 Stimmen abgegeben – 7664 dafür, 1455 dagegen. Dazu kommen 34 Enthaltungen. Auf den ersten Blick bedeutet dies: 3645 Mitglieder des VfB waren zwar anwesend, haben aber nicht an der Abstimmung teilgenommen. Oder womöglich nicht teilnehmen können?

700 Mitglieder gehen vorzeitig

Schon während der Mitgliedervresammlung gab es jedenfalls Zweifel an der für die Abstimmung zur Verfügung gestellten Technik. Die funktionierte wie folgt: Mitglieder, die auf der Haupttribüne saßen, hatten jeweils eine Chipkarte bekommen. Diese musste für die Abstimmung in ein Gerät eingeführt werden, dann konnte das Votum abgegeben werden. Rund 8000 dieser Geräte gab es, die Mitglieder wurden also darauf hingewiesen, dass sie sich diese teilen müssen. Entsprechend viel Zeit war für die jeweilige Abstimmung eingeplant worden (je ca. zehn bis 15 Minuten). Maximal fünf Personen konnten mit einem Gerät abstimmen. Alle Mitglieder, die in der Untertürkheimer Kurve Platz fanden, hatten ein eigenes Gerät bekommen und konnten so ihre Stimme abgeben.

Der VfB Stuttgart, dessen Mitgliederversammlung unter notarieller Aufsicht stattfand, versicherte sowohl am Donnerstagabend als auch am Tag danach, es habe keinerlei technischen Probleme gegeben. Dass Mitglieder zwar anwesend sind, sich aber nicht an der Abstimmung beteiligen, sei dagegen auch bei früheren Gelegenheiten so gewesen. Der Anteil sei in diesem Fall im Verhältnis nicht viel höher gewesen. Zudem hatten zum Zeitpunkt der Abstimmung 700 stimmberechtigte Mitglieder die Mercedes-Benz-Arena bereits wieder verlassen. Nicht stimmberechtigt waren alle Mitglieder, die erst in den vergangenen sechs Monaten in den Verein eingetreten sind, und Kinder. Insgesamt waren am Donnerstag über 14 000 VfB-Mitglieder zu Gast.