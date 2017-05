Ausgliederung beim VfB Stuttgart Liveticker: VfB-Vorstand stellt sich Gegnern und Lesern

Von mrz 04. Mai 2017 - 17:02 Uhr

Beim VfB Stuttgart läuft alle Planung auf den Aufstiegskampf und die geplante Ausgliederung hin. Nun stellen sich VfB-Präsident Wolfgang Dietrich und Co. einigen Gegnern. Auch Leser der Stuttgarter Nachrichten sind dabei. Wir tickern live.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Wolfgang Dietrich und seine Mitstreiter vom Vorstand des VfB Stuttgart befinden sich derzeit auf einer Art Wahlkampftour für die Ausgliederung. Am 1. Juni sollen die Mitglieder in der Mercedes-Benz-Arena darüber entscheiden. Und damit möglichst viele Vereinstreue an diesem Tag ins Stadion kommen, hat der VfB am Donnerstag angekündigt, allen anwesenden Mitgliedern ein VfB-Trikot schenken zu wollen.

Mehr zum Thema

An diesem Donnerstag steht außerdem der nächste Termin für Wolfgang Dietrich an. Im Stuttgarter Pressehaus stellt er sich zusammen mit Finanzvorstand Stefan Heim einem ausgewählten Kreis. Darunter elf ausgeloste Leser der Stuttgarter Nachrichten.

Außer den Lesern, Wolfgang Dietrich und Stefan Heim sind auch mit dabei: Roland Häussermann (Steuerberater bei Ernst & Young), Ulrich Cronmüller (VfB-Fan, Rechtsanwalt und Unternehmensberater), Joachim Schmid (Vorsitzender Fan-Club Rot-Weiße Schwaben Berkheim 1977 e.V.), Magnus Missel (VfB-Mitglied, Finanzwirt, Diplom-Wirtschaftsjurist, betreibt den Blog „der VfB-Blog und setzt sich dort kritisch mit der Vereinsentwicklung auseinander) sowie Gunter Barner, Sportredakteur und Mitglied der Chefredaktion der Stuttgarter Nachrichten.

In unserem Liveticker berichten wir ab 15 Uhr ausführlich über die Veranstaltung.