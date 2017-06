Ausgliederung beim VfB Stuttgart Das sagen die VfB-Fans zur historischen Entscheidung

Von red/eru/jo 02. Juni 2017 - 10:27 Uhr

So viele Mitglieder wie noch nie haben beim VfB Stuttgart über die Ausgliederung der Fußball-Abteilung abgestimmt - und sich dafür entschieden. Das sagen die Fans zur historischen Entscheidung.





Stuttgart - Mehrfach gab es bei den Redebeiträgen laute Pfiffe und starken Applaus – doch am Ende steht ein klares Ergebnis: Nicht mal zwei Wochen nach dem Bundesliga-Aufstieg hat der VfB Stuttgart auch finanziell den Rückstand auf die Topclubs verkleinert und darf seine Fußball-Abteilung in eine AG ausgliedern. Die Mitglieder des Traditionsvereins stimmten am Donnerstag bei einer emotionalen außerordentlichen Mitgliederversammlung im Stadion mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit für den Antrag der Vereinsführung um Präsident Wolfgang Dietrich.

Mit der Ausgliederung kann der Autobauer Daimler als sogenannter Ankerinvestor für 41,5 Millionen Euro 11,75 Prozent der Anteile übernehmen. Am Donnerstag waren 55 000 Menschen VfB-Mitglied. Mehr als 14 000 davon waren der Einladung in die Mercedes-Benz Arena gefolgt, um ihre Stimme abzugeben. Mehr Mitglieder waren zuvor noch nie bei einer Mitgliederversammlung des Vereins.

