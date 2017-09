Ausgebüxter Nandu in Stuttgart Nandu Hansi ist tot

29. September 2017

Der Laufvogel aus Plieningen-Birkach ist am frühen Freitagmorgen in einem Waldstück entdeckt worden. Für den verletzen und völlig entkräfteten Exoten kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor dem Eintreffen der Helfer.

Stuttgart-Sillenbuch - Am Ende kam jeder Hilfe für Hansi zu spät: der entlaufene Nandu aus Plieningen ist noch an der Fundstelle entkräftet und unterernährt zusammengebrochen und gestorben. Am frühen Freitagmorgen hatte ein Polizeibeamter, der privat auf der Mittleren Filderstrasse Richtung Plieningen unterwegs war, den entlaufenen Vogelstrauß in einem Waldstück nahe der Strasse entdeckt.

„Der Vogel war am Bein verletzt und hat den Beamten ganz nah an sich rangelassen“, berichtet der Stuttgarter Polizeisprecher Stephan Widmann. Nur so gelang es dem Beamten, seine Jacke über Hansis Kopf zu werfen, der plötzlich blind und orientierungslos einfach stehen blieb. Nur Sekunden vor Eintreffen des Tiernotdienstes brach der exotische Vogel dann zusammen und starb noch bevor sein bereits alarmierter Besitzer eintraf, um ihn nach Hause zu bringen.

Rechtlich gesehen liegt es nun an Hansis Besitzer, sich um die fachgerechte Beerdigung des riesigen Laufvogels zu kümmern.