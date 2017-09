Ausgebüxter Nandu in Stuttgart Füchse sind eine Gefahr für Nandu Hansi

Von Christine Bilger 27. September 2017 - 16:10 Uhr

Immer wieder läuft Hansi aufgescheucht mitten über die Straße Foto: StN

Der große Laufvogel aus Plieningen irrt seit knapp zwei Wochen umher. Unter Autofahrern steigt die Angst vor einem Unfall mit dem langbeinigen Tier. Doch auch für den Nandu lauern Gefahren.

Stuttgart - Ein Nandu-Unfall hat Schlagsdorf bei Ratzeburg im Juni dieses Jahres bundesweit in die Schlagzeilen gebracht: Der Laufvogel war einer 92-jährigen Frau vors Fahrzeug gerannt. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, meldete die Polizeiinspektion der Hansestadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern.

Vor Unfällen wie diesem graut es zurzeit der Stuttgarter Polizei und dem Besitzer des seit knapp zwei Wochen ausgebüxten Nandus namens Hansi aus Plieningen. Der große Laufvogel rennt immer mal wieder auf der Straße umher, mal auf der Bundesstraße bei Degerloch, mal auf der Mittleren Filderstraße, auch beim Waldfriedhof an der kurvigen Karl-Kloß-Straße sahen ihn Zeugen schon. Wie auch bei anderen Wildunfällen besteht nicht nur Gefahr für Tier und Karosse: Bei plötzlich auftauchenden Tieren auf der Fahrbahn reißen manche Autofahrer auch das Lenkrad herum und geraten in den Gegenverkehr. Bis jetzt ist es gut gegangen, doch Hansis Herrchen fürchtet, „dass ihn mal ein Autofahrer erwischt“.

Ornithologe rät: Nicht den Helden spielen und den Nandu fangen wollen

Um das zu vermeiden, rät der Wilhelma-Ornithologe Günther Schleussner: „Langsam tun, wenn es der Verkehr zulässt anhalten und vielleicht sogar das Licht ausmachen“, rät er. Und: „Auf keinen Fall aussteigen und versuchen, den Helden zu spielen!“ Das Tier könnte auch böse werden, wenn es Angst bekommt. Dem Plieninger Nandu Hansi attestiert er gute Überlebenschancen: „Er findet ausreichend Nahrung: Gras, Blätter, Samenstände von Pflanzen, wirbellose Insekten, Spinnen, Schnecken und wenn es ihm gelingt mal eine Eidechse oder eine Maus“, sagt Schleussner.

Ganz ohne Angst vor Feinden könne sich der Vogel in der hiesigen Gegend allerdings nicht bewegen. „Ein ausgebuffter und erfahrener Fuchs schafft das, wenn er im Nachtlager angreift“, meint Günther Schleussner. Der Nandu setzt sich nachts nämlich auf den Boden, um zu schlafen. Dass der junge ­Nandu Hansi noch immer an verschiedenen Stellen gesehen werde, sei übrigens wenig verwunderlich: „Er muss sich in der ungewohnten Situation zurecht finden. Wenn er sich auskennt, wird er stationär“, erläutert der Fachmann. Das Auftauchen des Laufvogels auf der Bundesstraße 27 bei Degerloch in der vergangenen Woche sei wenig überraschend: „Er sucht freie Flächen, da er aus der Steppe Südamerikas stammt“, sagt Schleussner. Er befürchtet auch, dass die Unfallgefahr auf Stuttgarts engem Straßennetz hoch ist.

Ob der Autofahrer dann versichert ist, finde er in seinem Vertrag heraus, erläutert Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer. „In manchen Verträgen steht, dass nur bei Haarwildunfällen gezahlt wird. Aber viele haben auch die Formulierung ,Schäden nach Zusammenstößen mit Tieren aller Art‘ im Vertrag stehen“, sagt die Sprecherin des Verbands.

In Mecklenburg-Vorpommern leben Nandus in freier Wildbahn

Nandu-Unfälle seien in Mecklenburg-Vorpommern selten, sagt der Sprecher der Wismarer Polizeiinspektion. Zwar leben dort etwa 200 Nandus in freier Wildbahn, die von ausgebüxten Tieren abstammen. „Aber sie sind wohl zu scheu und bleiben den Straßen fern“, so der Polizeisprecher. An einen zweiten Nandu-Unfall, der sich schon einige Zeit vor jenem im Juni 2017 ereignet hatte, erinnert er sich aber noch ganz gut: „Der Kollege, der ihn damals aufnehmen musste, hieß witzigerweise Herr Strauß“, verrät der Pressesprecher.