Ausflüge und Veranstaltungen in Stuttgart Acht Tipps für die Osterferien

05. April 2017

Um Langeweile in den Osterferien zu verhindern, haben wir Vorschläge für Ausflugsziele und Veranstaltungen gesammelt. Auch bei schlechtem Wetter bietet Stuttgart einige Freizeitaktivitäten.





Stuttgart - Die Osterferien stehen in Kürze an – dann haben die Kinder schulfrei und viele Berufstätige Urlaub. Was bietet Stuttgart da in den freien Tagen? Bei schönem Frühlingswetter ist momentan die Blütenpracht der Magnolien ein absolutes Muss: In der Wilhelma stehen die Magnolien derzeit in voller Blüte.

Doch im April kann das Wetter noch kalt und unbeständig sein. Für Regen und kühle Temperaturen ist ein Alternativprogramm empfehlenswert. Auch dafür gibt es in Stuttgart genug Optionen. In unserer Bildergalerie finden Sie acht Vorschläge für die Osterferien.

