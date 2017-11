Ausfall beim Messengerdienst Totalausfall bei Whatsapp

Von jav 03. November 2017 - 10:23 Uhr

Am Freitag ist WhatsApp ausgefallen (Symbolbild). Foto: dpa

Der beliebte Messengerdienst ist ausgefallen. Nutzer konnten keine Nachrichten mehr senden und empfangen.

Stuttgart - Seit Wochen kämpft der Messenger-Dienst Whatsapp mit Problemen, nun ist das eingetroffen, wovor sich sowohl der Konzern als auch die Nutzer wohl am meisten fürchtet: Whatsapp war down, also für Nutzer nicht mehr erreichbar. Das heißt, es war nicht mehr möglich, Nachrichten zu verschicken.

Mehr zum Thema

Nicht nur deutsche Nutzer konnten den Dienst nicht mehr erreichen. Offenbar betrifft das Problem Nutzer weltweit. Auf Twitter kommentierten User unter dem Hashtag #whatsappdown auf verschiedenen Sprachen, dass der Messengerdienst down sei. Eine Verschiebung, die in solchen Situationen oft vorkommt: ist ein Service wie Whatsapp nicht erreichbar, wird auf einem anderen Portal diskutiert, wie es bei anderen Nutzern aussieht.

Offenbar weltweites Problem

Auch auf downdetector.de, einem Portal, auf dem Personen Probleme mit Apps melden können, war die Fehlerkurve in die Höhe geschnellt. Whatsapp ist demnach vor allem in Mitteleuropa besonders stark vom Ausfall betroffen. Aber auch aus Russland, den USA und Malaysia gab es Meldungen über Fehler. Whatsapp lies sich zwar noch öffnen, am Vormittag liesen sich aber keine Nachrichten mehr verschicken und empfangen. Seit etwa 10.15 Uhr gibt es die ersten Meldungen darüber, dass der Dienst wieder erreichbar ist.

Ein Statement von Whatsapp, das zum Facebook-Konzern gehört, gibt es bisher nicht. Nutzer können gegen den Ausfall nichts tun. Wer mit Freunden und Familie kommunizieren möchte, muss bei Ausfällen auf andere Wege wie SMS, andere Messenger oder das Telefonieren ausweichen.

via GIPHY