Ausfälle bei sozialen Medien Störung legt Facebook und Instagram lahm

Von red/noa 11. Oktober 2017 - 21:33 Uhr

Facebook war am Mittwochabend zeitweise nicht mehr zu erreichen. Foto: dpa

Facebook und die dazugehörige Plattform Instagram waren am Mittwochabend offenbar von massiven technischen Störungen betroffen. Auf Twitter nahmen die User die Ausfälle mit Humor.

Stuttgart - Facebook und Instagram hatten am Mittwochabend offenbar mit massiven technischen Problemen zu kämpfen: In vielen Regionen in Europa und den USA meldeten Nutzer Ausfälle bei den beiden beliebten Social-Media-Diensten. Die Plattformen waren von 17.20 Uhr an für etwa zwei Stunden nur schleppend oder zum Teil gar nicht mehr zu erreichen.

Auf der Störungsmelder-Seite „allestörungen.de“ gingen vermehrt Meldungen ein, dass Facebook nicht erreichbar sei. Der Dienst berichtete außerdem von einer Störung bei dem sozialen Foto-Netzwerk Instagram, das zum Facebook-Konzern gehört. Auch auf der internationalen Seite „downdetector.com“ gingen tausende entsprechende Meldungen ein. Die Gründe für den plötzlichen Ausfall von Facebook und Instagram sind derzeit noch unbekannt.

Die Störungen sorgten weltweit für Aufregung – vor allem bei Twitter. Während manche Nutzer verzweifelt um Hilfe fragten, machten sich andere unter dem Hashtag #facebookdown lustig über die Probleme. „Die Auswirkungen zeigen sich dann wohl in 9 Monaten“, scherzte einer. Ein anderer schrieb: „Keine Angst. Facebook ist nicht down. Die NSA macht nur Inventur.“

Keine Angst, #Facebook ist nicht down.



Die NSA macht nur Inventur. #Facebookdown— Benny Illinger (@IamIllgner) 11. Oktober 2017

Ein weiterer User witzelte: „Ok, ich habe Facebook kaputt gemacht.“ Ein Tweet lautete: „Der Moment, wenn Facebook offline ist, und du nicht mehr weißt, was du mit deinem Leben anfangen sollst.“

That moment #Facebook goes down and you don't know what to do with your life #whatdoidonow #facebookdown pic.twitter.com/mhAykx1USB— Bump Bundle (@Bump_Bundle) 11. Oktober 2017

Auch diese User nahmen die Störungen mit Humor:

Massive Störungen bei #Facebook und #Instagram. Jetzt geht die Welt unter— Patrick (@patrick_w9987) 11. Oktober 2017