Auseinandersetzung in Plochingen Nach VfB-Spiel angegriffen

Von ber 14. Oktober 2017 - 16:00 Uhr

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa

Eine Gruppe von circa 20 Männern hat am Plochinger Bahnhof auf einen 28-Jährigen und einen 27-Jährigen eingeschlagen. Die beiden wurden verletzt. Die schwarz gekleideten Täter konnten unerkannt flüchten.

Plochingen - Ein Stadionbesuch wird zwei 27 und 28 Jahre alten Männern in schlechter Erinnerung bleiben. Die beiden befanden sich am Freitag gegen 23.50 Uhr nach dem Spiel des VfB Stuttgart gegen Köln in Plochingen zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Wie die Fußballfans später gegenüber der Polizei aussagten, wurden sie in der Hermannstraße plötzlich von einer Gruppe von Unbekannten angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Der 28-Jährige und der 27-Jährige erlitten Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Bei den Tätern, die unerkannt entkommen konnten, soll es sich um 20 bis 25 schwarz gekleidete Männer handeln. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 07 11/39 90-330.