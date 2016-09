Ausbruch im Zoo Leipzig Für einen Löwen endet Ausflug tödlich

Kopf in Hundehütte gesteckt Hund beißt Kind mehrmals in den Kopf

Von red/dpa 29. September 2016 - 12:24 Uhr

Eine Zehnjährige in Sachsen-Anhalt spielt bei Freunden der Familie und steckt neugierig ihren Kopf in eine Hundehütte. Der Hund beißt zu - und verletzt das Mädchen so schwer, dass es notoperiert werden muss.