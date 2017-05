Augenzeugen berichten: Blutüberströmte Menschen in Arena von Manchester

Entsetzliche Szenen in Manchester: Bei der Explosion in der Arena im britischen Manchester sind laut Polizei mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Rund 50 weitere seien verletzt worden.





Manchester - In der Konzerthalle in Manchester haben sich nach der Explosion dramatische Szenen abgespielt. „Der Knall hallte durch das Foyer der Arena und die Leute fingen an zu laufen“, berichtete ein 17-Jähriger, der mit seiner zwei Jahre älteren Schwester das Popkonzert besucht hatte.

„Ich sah, wie die Leute schreiend in eine Richtung rannten und sich plötzlich viele umdrehten und wieder in die andere Richtung liefen“, sagte der Jugendliche in der Nacht zum Dienstag dem Nachrichtensender Sky News. Andere Augenzeugen berichteten von Menschen, die blutüberströmt auf dem Boden lagen.

Nach Polizeiangaben kamen mindestens 19 Menschen ums Leben. Etwa 50 weitere Personen erlitten Verletzungen. Die Polizei behandelt die Explosion vorerst wie einen Terroranschlag, wie sie im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.