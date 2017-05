VfB Stuttgart Das sind die Spieler mit den meisten Einsätzen

Von kap 31. Mai 2017 - 11:59 Uhr

Der VfB-Stuttgart hat seine Zweitliga-Saison erfolgreich beendet. Welche Spieler am häufigsten auf dem Platz standen, welche am seltensten ran durften, erfahren Sie in der Bildergalerie.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist nach einer Saison im Bundesliga-Unterhaus wieder in Deutschlands höchster Spielklasse angekommen – und das als Zweitliga-Meister.

Doch die Saison hatte ihre Höhen und Tiefen. Die Schwaben mussten einen Trainerwechsel verkraften und in der einen oder anderen Partie sah das Team nicht gerade wie ein Aufstiegsaspirant aus. Doch im Laufe der Spielzeit hatte Hannes Wolf sein Rudel stablisiert, sodass am Ende der verdiente Aufstieg stand.

Welche Spieler wie oft eingesetzt wurden, zeigen wir Ihnen in unserer Bildergalerie – klicken Sie sich durch!