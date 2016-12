Aufstellung der Stuttgarter So spielt der VfB gegen Hannover 96

Von Gregor Preiß 12. Dezember 2016 - 19:40 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf hat sich bei der Aufstellung gegen Hannover 96 festgelegt. Lesen Sie hier, mit welcher Startelf der VfB Stuttgart antritt.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - VfB-Trainer Hannes Wolf schickt gegen Hannover 96 (ab 20.15 Uhr/Liveticker) dieselbe Elf ins Rennen, die in der zweiten Halbzeit gegen Erzgebirge Aue auf dem Platz gestanden hatte. Also mit Kevin Großkreutz in der Startformation.

Mehr zum Thema

Hier geht es zum Liveticker.

Der Weltmeister wird wohl im rechten Mittelfeld Dampf nach vorne machen. Für ihn bleibt Youngster Berkay Özcan dieses Mal draußen - genauso wie Alexandru Maxim. In der Offensive sind Takuma Asano, Carlos Mané und Simon Terodde gesetzt. Daniel Ginczek sitzt nach seiner langen Verletzungspause auf der Bank - ihm ist die mögliche Jokerrolle zugedacht.