Aufklärung des Berliner Terroranschlags Der Fall sät massive Zweifel

Von Christoph Reisinger 30. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Der Fall des Weihnachtsmarkt-Terroristen Anis Amri (auf den Fahndungsbildern im Vordergrund) wirft Fragen nach möglichen Pannen bei Sicherheitsbehörden auf.Foto: dpa

Es liegt am großen Vertrauen vieler Deutscher in ihre Sicherheitsbehörden, dass die Lähmung nach dem Berliner Anschlag nicht größer ist. Aber gerade dieser Fall hat das Zeug, dieses Vertrauen zu erschüttern, meint StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.

Stuttgart. - Der Terror ist rasch abgeklungen, aber die Verunsicherung wächst, denn nach der Lkw-Mordfahrt eines Tunesiers über einen Berliner Weihnachtsmarkt häufen sich die erschreckenden Erkenntnisse – leider nicht über den Täter. Dessen Kontakte, Geldquellen, Helfershelfer oder Hintermänner bleiben auch knapp zwei Wochen nach seiner Schandtat im Dunkeln. Es summieren sich hingegen Erkenntnisse über Kommunikationspannen und unterbliebenes Eingreifen derjenigen, die solche Typen stoppen sollen.

In Italien zwar inhaftiert, aber in seiner Gefährlichkeit offenbar unterschätzt, in Deutschland als Gefährder erkannt aber in Ruhe gelassen, konnte sich dieser Terrorist in der EU selbst nach der Tat noch ungehindert bewegen – bis er in Italien an zwei Polizisten geraten ist, die ihrer Aufgabe offensichtlich gewachsen sind.

Der Terror hat Deutschland vor allem deshalb nicht lähmen können, weil hierzulande die meisten Bewohner davon ausgehen, dass Polizei, Geheimdienste, Justiz ihre gedachte Wirkung entfalten. Zu Recht, wie die vielen Beispiele vereitelter Anschläge belegen. Der Fall des Tunesiers aber sät massive Zweifel.

Umso mehr kommt es darauf an, dass dessen Hintergrund ausgeleuchtet wird. Und ebenso die Frage: Woher die Zögerlichkeit, die Pannen, die Blindheit von Behörden? Dabei geht es eher nicht darum, auf wessen Kappe welche Unzulänglichkeit ging, vielmehr darum, dass der Rechtsstaat den Nachweis führt: Er kennt und schließt die Lücken, die im Fall des Tunesiers offen standen. Dieser Prozess mag für Sicherheitsbehörden stellenweise peinlich werden. Aber wenn dieser Nachweis unterbleibt, wird der Terror nach einem nächsten Anschlag ungleich größer sein als dieses Mal.

